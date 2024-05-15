Расположение Азербайджана в центре транспортного коридора Восток-Запад повышает стратегическое значение страны на фоне динамичных событий, происходящих в регионе.

Как передает в среду Day.Az, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на мероприятии, посвященном Дню Европы.

"Одним из важных элементов двусторонних отношений между Азербайджаном и Европейским союзом является деятельность, осуществляемая в области транспортных связей", - сказал он.

Министр отметил, что создание Бакинского порта и свободной экономической зоны "Алят" сделало Азербайджан одним из ведущих партнеров в области энергетики и транспорта.

"В настоящее время мы продолжаем наше сотрудничество по реализации транспортного коридора Восток-Запад", - отметил Амруллаев.

Он добавил, что Азербайджан и Европейский союз продолжают активно развивать сотрудничество по включению транспортных линий Азербайджана в Трансъевропейскую транспортную сеть.

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