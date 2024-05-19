https://news.day.az/politics/1661365.html Азербайджан, как дружественный и братский народ, готов оказать Ирану всю необходимую поддержку - МИД
Азербайджан, как дружественный и братский народ, готов оказать Ирану всю необходимую поддержку - МИД
Мы глубоко встревожены новостями о крушении вертолета, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана на странице в X, передает Day.Az.
"Мы надеемся и молимся за их безопасность и защиту, пока спасатели пытаются добраться до места происшествия.
Азербайджан, как дружественный и братский народ, готов оказать всю необходимую поддержку", - говорится в сообщении ведомства.
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