Армяне выдумали антиазербайджанские фейки о происшествии с вертолетом Ибрахима Раиси

Автор: Мехти Ахмедзаде

19 мая кортежный вертолет Президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси совершил жесткую посадку на территории Ирана.

Информацию сообщили иранские СМИ, отметив, что инцидент произошел из-за погодных условий. Красный полумесяц также подтвердил наличие ужасных погодных условий, заявив, что трое спасателей организации пропали без вести.

На этом фоне армянская пропаганда начала свою грязную работу, распространяя фейки, в которых пытается обвинить Баку в случившемся. Ранее Раиси находился с визитом в Азербайджане. Мол, все якобы было подстроено. Лживые, циничные антиазербайджанские сообщения распространяются в армянском сегменте Телеграма.

Очевидно, что успешные переговоры Президента Ильхама Алиева и Ибрахима Раиси поставили жирную точку на всех грёзах и надеждах армянской стороны, которая постоянно надеется на некую негативную эскалацию в отношениях Баку и Тегерана. Таким образом армяне пытаются расшатать азербайджано-иранскую дружбу и добрососедство ради собственных интересов.

Это далеко не первая и не последняя наглая провокация армян. Но важно подчеркнуть, что она бессмысленная, как и все остальные, ибо положительного результата у армянской пропагандистской машины никогда не будет. Сколько бы Ереван ни придумывал фейки, все тщетно, ведь в Иране, уверены, все прекрасно видят и знают отношение Баку. Так что, армянству еще долго придется терпеть крах за крахом.

Напомним, что после происшествия Президент Ильхам Алиев поделился на своем официальном аккаунте в социальной сети X публикацией в связи с аварийной посадкой в Иране вертолета.

В публикации говорится: "Серьезно обеспокоены известием о том, что сегодня после дружеского прощания с Президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси вертолет с высокопоставленной делегацией совершил аварийную посадку в Иране. Наши молитвы с Президентом Ибрахимом Раиси и сопровождающей его делегацией. Азербайджанская Республика, как соседняя, дружественная и братская страна, готова оказать любую поддержку".