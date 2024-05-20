Делегация парламента Латвии посетила могилу Великого лидера и Шехидляр хиябаны

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе со спикером парламента Латвийской Республики Дайгой Миериней 20 мая побывала на Аллее почетного захоронения, где с уважением почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Прибыв затем в Шехидляр хиябаны, гости почтили память героических сынов и дочерей Родины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы на их могилы. Также был возложен венок к монументу "Вечный огонь".

Члены делегации, полюбовавшиеся панорамой нашей столицы с самой высокой точки Баку, были проинформированы об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.

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