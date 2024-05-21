Что обсудят депутаты Милли Меджлиса?

Сегодня состоится очередное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщили во вторник Day.Az в парламенте повестка дня заседания включает 11 нижеприведенных вопросов:

1. Информация Национального координатора по борьбе с торговлей людьми о борьбе с торговлей людьми в Азербайджанской Республике в 2023 году;

2. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Протокола о внесении изменений в Соглашение между министерством образования Азербайджанской Республики и министерством образования и науки Республика Казахстан о сотрудничестве в области образования от 3 апреля 2017 года";

3. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и министерством транспорта Республики Казахстан о взаимном признании квалификационных дипломов членов экипажей морских судов";

4. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики о порядке эксплуатации и обслуживания автомобильного моста через реку Самур в районе пунктов пропуска "Яраг-Казмаляр" (Российская Федерация) - "Самур" (Азербайджанская Республика) через российско-азербайджанскую государственную границу и подходов к нему";

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в "Положение о службе в таможенных органах", утвержденное Законом Азербайджанской Республики от 7 декабря 1999 года номер 768-IQ (третье чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Семейный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" (третье чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (третье чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики и Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с реализацией Закона Азербайджанской Республики от 5 декабря 2023 года номер 1035-VIQD о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О безналичных расчетах";

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение).

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