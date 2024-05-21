https://news.day.az/politics/1661856.html Ожидается визит первого вице-спикера парламента Венгрии в Азербайджан
Ожидается визит первого вице-спикера парламента Венгрии в Азербайджан
Первый вице-спикер Национального собрания Венгрии Марта Матрай планирует посетить Азербайджан.
Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщил посол Азербайджанской Республики в Венгрии Таир Тагизаде.
"Для меня честь встретиться с первым вице-спикером Национального собрания Венгрии Мартой Матрай в рамках подготовки к ее визиту в Азербайджан и всесторонне обсудить нынешний уровень двусторонних отношений", - написал он на своей странице в соцсети X.
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