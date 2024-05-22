Армянские власти надо принудительно тестировать

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о недалекости армянских властей.

Day.Az представляет публикацию:

"Не зря мы пишем про армянское правительство и тему школ. На этот раз отличился министр быстрого бега от дронов Сурен Папикян.

Этот фрукт отправился инспектировать воинскую часть - и умудрился не заметить розетку в душевой! Прямо там, где как предполагается, должна литься вода.

Либо Папикян недалекий, либо те, кто это строил, либо в Армении как-то не принято детей в школу отдавать, учить и так далее.

По-хорошему, чем с таким сбродом мирное соглашение подписывать, надо сначала потребовать от них базовый школьный курс сдать. Хотя бы физику с географией и математику, а то ведь мало ли".