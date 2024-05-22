Президент Эмомали Рахмон посетил Шехидляр хиябаны

22 мая находящийся с государственным визитом в Азербайджане Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон посетил Шехидляр хиябаны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Эмомали Рахмон почтил память героических сынов и дочерей Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

С самой высокой точки Баку высокий гость полюбовался панорамой столицы. Он был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по благоустройству.

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