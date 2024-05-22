https://news.day.az/politics/1662245.html Президент Эмомали Рахмон посетил Шехидляр хиябаны - ФОТО
Президент Эмомали Рахмон посетил Шехидляр хиябаны - ФОТО
22 мая находящийся с государственным визитом в Азербайджане Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон посетил Шехидляр хиябаны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Эмомали Рахмон почтил память героических сынов и дочерей Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".
С самой высокой точки Баку высокий гость полюбовался панорамой столицы. Он был проинформирован об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по благоустройству.
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