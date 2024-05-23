Сам виноват

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обрушилась с критикой на обвинения армянского премьер-министра Никола Пашиняна, обвинившего две страны ОДКБ в "имитации помощи" во время Второй карабахской войны.

Как передает Day.Az, кадры выступления во время брифинга МИД РФ опубликованы в Телеграм.

"Какие страны имел в виду Пашинян, говоря об "имитации помощи" Армении во время войны 2020 года, мы должны сами догадаться или нам потом расскажут", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Она также подчеркнула усилия РФ, направленные на сдерживание эскалационного потенциала.

"С самого начала конфликта осенью 2020 года Россия делала все возможное для его прекращения - как сказал президент Путин: "чтобы Армения не чувствовала себя брошенной и забытой", - добавила Мария Захарова.

Она резюмировала подчеркнув следующее: "Возможность прекращения огня была еще в октябре, но премьер Армении предпочел продолжить боевые действия".

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