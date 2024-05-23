https://news.day.az/politics/1662488.html Мы с оптимизмом смотрим на перспективу развития таджикско-азербайджанских взаимоотношений - Эмомали Рахмон
Мы с оптимизмом смотрим на перспективу развития таджикско-азербайджанских взаимоотношений - Эмомали Рахмон
Мы высказались за продолжение практики поддержки инициатив друг друга в рамках международных и региональных организаций. Приветствуем проведение Азербайджаном в этом году очередной сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Мы с оптимизмом смотрим на перспективу развития таджикско-азербайджанских взаимоотношений", - подчеркнул Президент Таджикистана.
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