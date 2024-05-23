Мы высказались за продолжение практики поддержки инициатив друг друга в рамках международных и региональных организаций. Приветствуем проведение Азербайджаном в этом году очередной сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы с оптимизмом смотрим на перспективу развития таджикско-азербайджанских взаимоотношений", - подчеркнул Президент Таджикистана.