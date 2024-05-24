Флаг Азербайджана украсил здание отеля Rixos в Абу Даби

Здание отеля Rixos в Абу Даби окрасилось в цвета азербайджанского флага.

Как передает Day.Az, отмечается, что в отеле проводилось мероприятие, посвященное 28 Мая - Дню независимости Азербайджана.

Главным гостем на приеме был Сухайль аль-Мазруи - министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов.

Вечер был организован посольством Азербайджанской Республики в ОАЭ.

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