https://news.day.az/politics/1662562.html Флаг Азербайджана украсил здание отеля Rixos в Абу Даби - ВИДЕО
Флаг Азербайджана украсил здание отеля Rixos в Абу Даби - ВИДЕО
Здание отеля Rixos в Абу Даби окрасилось в цвета азербайджанского флага.
Как передает Day.Az, отмечается, что в отеле проводилось мероприятие, посвященное 28 Мая - Дню независимости Азербайджана.
Главным гостем на приеме был Сухайль аль-Мазруи - министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов.
Вечер был организован посольством Азербайджанской Республики в ОАЭ.
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