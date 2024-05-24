Худший современный театр в мире: полуживой француз и армяне

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о слепоте международных организаций.

Day.Az представляет публикацию:

Журналист армянского происхождения из Франции Лео Николян, которому армянские власти запретили въезд в страну, подвергся насилию со стороны сотрудников аэропорта "Звартноц".

Как видно из видео, сотрудники аэропорта пытаются о чем-то поговорить с Николяном, а потом один из них толкает журналиста, который очень театрально падает.

Никакого желания найти виновного в этом инциденте нет - вопрос к международным организациям, орущим налево-направо о правах человека: вы где? Долго будете делать вид, что ослепли?

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