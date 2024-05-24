https://news.day.az/politics/1662645.html В Лачине начал работу Форум "Lachin Climate Action Dialogue" - ФОТО
В Лачине начал работу Форум "Lachin Climate Action Dialogue" - ФОТО
24 мая в Лачинском районе начал работу Форум "Lachin Climate Action Dialogue" с участием членов дипломатического корпуса и военных атташе, аккредитованных в Азербайджанской Республике.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в форуме также принимают участие представители посольств и международных организаций, резиденции которых находятся в Баку.
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