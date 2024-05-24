https://news.day.az/politics/1662686.html Милли Меджлис поздравил Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с Днем независимости
Милли Меджлис поздравил Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с Днем независимости
Милли Меджлис (парламент) поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с 28 Мая - Днем независимости.
Как сообщает в пятницу Day.Az, на сегодняшнем заседании парламента председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова предложила направить Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой поздравительное письмо от имени Милли Меджлиса по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Депутаты приветствовали это предложение председателя парламента аплодисментами.
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