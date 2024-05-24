https://news.day.az/politics/1662751.html Новое назначение в минобороны Азербайджана
Новое назначение в минобороны Азербайджана
В министерстве обороны Азербайджана произведено новое назначение.
Как сообщает в пятницу Day.Az, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов назначил Рашада Бабаева на должность начальника Финансово-бюджетного управления министерства обороны.
Отметим, что до этого назначения Р.Бабаев работал в Главном управлении военно-технического снабжения министерства обороны, а еще раньше - в Государственной налоговой службе и Таможенном комитете.
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