Турция всегда гордится достижениями Азербайджана как в регионе, так и в ближайшей географии.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, адресованном Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.

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