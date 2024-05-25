https://news.day.az/politics/1662954.html Шахин Мустафаев принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде
Шахин Мустафаев принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде
24 мая в столице Туркменистана, городе Ашхабад, состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ).
Об этом в субботу Day.Az сообщили в Кабинете министров Азербайджана.
В заседании принял участие заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев.
Новость обновляется
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре