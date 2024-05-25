Шахин Мустафаев принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде

24 мая в столице Туркменистана, городе Ашхабад, состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ).

Об этом в субботу Day.Az сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

В заседании принял участие заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев.

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