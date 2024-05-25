https://news.day.az/politics/1663017.html Расширен состав коллегии министерства энергетики Азербайджана
Расширен состав коллегии министерства энергетики Азербайджана
Кабинет министров внес изменения в решение "О составе коллегии министерства энергетики Азербайджанской Республики", утвержденное решением от 11 апреля 2014 года.
Премьер-министр Али Асадов подписал в связи с этим постановление, сообщает Day.Az.
Согласно документу, количество членов коллегии министерства энергетики увеличено с 11 до 12 человек.
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