Погиб военнослужащий армии Азербайджана

Военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Эйвазов Эльвин Дашдамир оглу утонул в Самур-Девечи-Абшеронском водоканале.

Как передает Day.Az, информацию об этом в понедельник подтвердили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что в связи с произошедшим проводится расследование.

"Руководство министерства обороны Азербайджана выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего", - отмечается в сообщении ведомства.