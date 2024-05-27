https://news.day.az/politics/1663452.html Погиб военнослужащий армии Азербайджана
Погиб военнослужащий армии Азербайджана
Военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Эйвазов Эльвин Дашдамир оглу утонул в Самур-Девечи-Абшеронском водоканале.
Как передает Day.Az, информацию об этом в понедельник подтвердили Trend в министерстве обороны Азербайджана.
Было отмечено, что в связи с произошедшим проводится расследование.
"Руководство министерства обороны Азербайджана выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего", - отмечается в сообщении ведомства.
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