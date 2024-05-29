В Пекине организован прием в связи с 28 Мая - Днем независимости

В Пекине организован прием в связи с 28 Мая - Днем независимости Азербайджана.

Как передает Day.Az, мероприятие состоялось при организационной поддержке посольства Азербайджана в Китае.

Представляем вниманию читателей видео мероприятия: