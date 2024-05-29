https://news.day.az/politics/1664096.html В Пекине организован прием в связи с 28 Мая - Днем независимости - ВИДЕО
В Пекине организован прием в связи с 28 Мая - Днем независимости - ВИДЕО
В Пекине организован прием в связи с 28 Мая - Днем независимости Азербайджана.
Как передает Day.Az, мероприятие состоялось при организационной поддержке посольства Азербайджана в Китае.
Представляем вниманию читателей видео мероприятия:
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