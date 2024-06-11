В Азербайджане задержан иностранный шпион

В результате операции, проведенной Службой госбезопасности Азербайджана, задержан иностранный гражданин Сохраби Акбар Гесмат, осуществлявший шпионаж.

Как сообщает во вторник Day.Az, задержанный действовал в направлении привлечения граждан Азербайджанской Республики к секретному сотрудничеству со спецслужбами иностранного государства и получения информации, содержащейся в секретных документах, связанных со стратегическими объектами.

В Главном следственном управлении СГБ ему было предъявлено обвинение по статье 276 УК Азербайджана (шпионаж).

Предварительное расследование уголовного дела в отношении Акбара Сохраби завершено и направлено на рассмотрение в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям.

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