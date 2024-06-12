"Цирковое шоу" армянской оппозиции

Автор: Байрам Эльшадов

Армянская оппозиция устроила цирк, в котором выступила главным клоуном. Устроив показательное шоу, в котором они обещали устроить импичмент премьер-министру Николу Пашиняну в армянском парламенте, армянская оппозиция решила принять непредсказуемое решение и проигнорировала заседание, на котором должен был обсуждаться проект послания об отставке правительства. Тем самым показав, что не имеет абсолютно никакого контроля над происходящими событиями.

Согласно официальной информации, заседание было отложено в связи с отсутствием основного докладчика.

Армянская оппозиция постаралась воспользоваться антипашиняновскими настроениями, распространяемыми церковью и усилить давление на действующего премьер-министра. И есть два возможных объяснения прогулу армянской оппозиции.

Во-первых, возможно что армянская оппозиция просто не рассчитала свои силы и поняла, что неудачная попытка сместить Пашиняна может ударить по их имиджу.

Второй момент связан с тем, что армянская оппозиция решила не помогать Баграту Галстаняну, который руководит протестным движением. Вероятно, оппозиция решила, что не стоит помогать священнику, который может потом оставить часть оппозиционеров не у дел.

Получилась очень интересная ситуация, в которой армянская оппозиция показала свою неспособность функционировать как единый политический механизм, имеющий возможность предложить альтернативу действующим политическим силам.

Все это показывает глубочайший раскол политической оппозиции в Армении.

Какими бы мотивами не руководствовались оппозиционные депутаты, их стремление любой ценой наказать действующее политическое руководство стало ударом по собственному имиджу.

Интересно то, что если раньше и армянское правительство устраивало аналогичные цирковые представления, то сегодня оппозиция умудрилась переплюнуть своих политических оппонентов.

События, происходящие в Армении, иллюстрируют степень расхождения взглядов не только среди разных лагерей, но также среди политиков, которые должны бы, по идее, поддерживать друг друга.

Сложно предсказать исход всего этого представления, однако точно видно то, что армянские политики взяли в привычку выставлять себя в дураках перед страной и миром.