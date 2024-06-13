Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко в ходе официального визита в эту страну.

Как передает Day.Az, охарактеризовав последний месяц как месяц азербайджано-белорусского сотрудничества, премьер-министр сказал, что за этот период наблюдалась достаточная интенсивность в осуществлении взаимных визитов между официальными лицами стран. Визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан, премьер-министра Азербайджана в Беларусь, а также спикера Милли Меджлиса в Беларусь на фоне состоявшегося в Минске очередного заседания Межправительственной комиссии внесли очень важный вклад в развитие отношений между нашими странами, а также являются показателем высокого уровня наших связей.

На встрече была особо подчеркнута роль высокоуровневых отношений глав государств в развитии взаимосвязи двух стран. Поручения глав государств по расширению наших связей успешно выполняются соответствующими государственными органами.

Было отмечено, что официальный визит Президента Ильхама Алиева в Республику Беларусь в 2018 году, а также государственный визит президента Александра Лукашенко в Азербайджан в прошлом месяце и подписанные во время этих визитов документы придали особый импульс нашим отношениям. На сегодняшний день между Азербайджаном и Беларусью подписано около 150 документов, охватывающих вопросы политического, экономического, социального, гуманитарного, научно-технического и регионального сотрудничества, и эти документы создали прочную правовую основу для развития двусторонних отношений.

Премьер-министр Роман Головченко, выразив удовлетворение высоким уровнем отношений между нашими парламентами, отвечающим духу межгосударственных отношений, отметил, что визит спикера Милли Меджлиса внесёт существенный вклад в дальнейшее расширение связей в парламентском ракурсе.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова рассказала о состоявшихся в течение визита встречах. Она отметила проведённый обмен мнениями о многих аспектах двустороннего сотрудничества. В том числе были полезные дискуссии о дальнейшем углублении отношений в сфере законодательства. Было отмечено, что для обеспечения ещё большего вклада в отношения между нашими странами целесообразна совместная деятельность в области законодательства и углубление сотрудничества между парламентскими комитетами.

Проинформировав собеседника о достижениях Азербайджана в период независимости, спикер Милли Меджлиса сказала, что Азербайджан встал на путь развития после прихода к власти в нашей стране по настоянию народа Общенационального лидера Гейдара Алиева. Были сформулированы основы экономико-социального развития страны. Реализуемая под руководством Великого лидера нефтяная стратегия открыла перед нашей страной большие возможности. В настоящее время, при успешном руководстве Президента Ильхама Алиева, Азербайджан добивается больших успехов по всем направлениям.

Премьер-министр Роман Головченко тоже отметил, что Азербайджан прошёл грандиозный путь развития за время независимости.

В ходе беседы спикер Сахиба Гафарова проинформировала о восстановительных строительных работах, идущих в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. В процессе применяются концепции "умный город" и "умная деревня", и задействованы источники возобновляемой энергии. Была высоко оценена достигнутая договорённость об участии белорусских компаний в восстановительных работах.

На встрече было подчеркнуто, что сотрудничество между Азербайджаном и Беларусью в экономической и торговой сферах динамично развивается, имеются хорошие возможности для достижения еще более высоких результатов в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности и ряде других сфер.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!