https://news.day.az/politics/1668507.html Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем национального спасения
Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем национального спасения
Министерство национальной обороны Турции поздравило азербайджанский народ с Днем национального спасения.
Как сообщает Day.Az, поздравление с изображением флагов Турции и Азербайджана под заголовком: "Мы едины... Наше слово едино... Наша сила едина!" опубликовано на официальной странице оборонного ведомства в социальных сетях.
"Поздравляем дружественный и братский Азербайджан с Днем национального спасения. Сердечно приветствуем народ Азербайджана. Будем и далее поддерживать наших братьев и в горе, и в радости", - говорится в поздравлении.
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