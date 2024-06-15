Министерство национальной обороны Турции поздравило азербайджанский народ с Днем национального спасения.

Как сообщает Day.Az, поздравление с изображением флагов Турции и Азербайджана под заголовком: "Мы едины... Наше слово едино... Наша сила едина!" опубликовано на официальной странице оборонного ведомства в социальных сетях.

"Поздравляем дружественный и братский Азербайджан с Днем национального спасения. Сердечно приветствуем народ Азербайджана. Будем и далее поддерживать наших братьев и в горе, и в радости", - говорится в поздравлении.

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