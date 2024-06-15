https://news.day.az/politics/1668513.html Эрдоган поздравил азербайджанский народ с Днем национального спасения
Эрдоган поздравил азербайджанский народ с Днем национального спасения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил азербайджанский народ с Днем национального спасения.
Как сообщает Day.Az, соответствующей публикацией турецкий лидер поделился на своей странице в соцсети X.
"Искренне поздравляю с 15 июня - Днем национального спасения Азербайджана, передаю приветствие и любовь всем азербайджанским братьям. Да здравствует Азербайджан!", - говорится в публикации.
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