Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил азербайджанский народ с Днем национального спасения.

Как сообщает Day.Az, соответствующей публикацией турецкий лидер поделился на своей странице в соцсети X.

"Искренне поздравляю с 15 июня - Днем национального спасения Азербайджана, передаю приветствие и любовь всем азербайджанским братьям. Да здравствует Азербайджан!", - говорится в публикации.

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