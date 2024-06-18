https://news.day.az/politics/1669055.html Армянская гимнастка устроила бесмысленную истерику из-за азербайджанофобии
Армянская гимнастка устроила бесмысленную истерику из-за азербайджанофобии
Армянская гимнастка Сильва Саргсян снялась с Игр БРИКС из-за того, что судьей была назначена азербайджанка.
"Сначала главной судьей была назначена представительница Армении. Потом её заменили, и теперь главный судья соревнований из Азербайджана. Вот Армения и снялась", - сказала она, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Армения при этом продолжает своё участие в Играх БРИКС в других дисциплинах.
Очевидно, что решение было просто из ненависти к азербайджанцам. Судья вела себя профессионально.
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