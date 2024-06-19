Официальный Баку ответил МИД Армении

В связи с утверждением, что "политика массового вооружения является суверенным правом Армении", всем должно быть понятно, почему эти шаги Армении являются нелегитимными и представляют угрозу.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде к заявлению министерства иностранных дел Армении от 19 июня.

Было отмечено, что создание имиджа "страны-миротворца" Арменией, которая на протяжении 30 лет грубо нарушала нормы и принципы международного права, совершала агрессию против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана вопреки Алма-Атинской декларации, на которую она постоянно ссылается сегодня, при этом продолжая территориальные претензии к соседям, является политической манипуляцией.

"Армянской стороне, ссылающейся на территориальную целостность на основе границ 1991 года и Алма-Атинской декларации, было бы лучше объяснить, почему она не соблюдала эти соглашения в течение последних 30 с лишним лет, отказалась принять границы, отраженные на советских картах, оккупировала азербайджанские территории", - говорится в комментарии.

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