Тюркские страны прокладывают путь к экономической интеграции посредством Среднего коридора

Одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана является укрепление отношений с тюркскими государствами. Эти отношения основаны на общем этническом и культурном наследии, языке, исторических связях и общих национальных ценностях, образуя прочную основу для продуктивного сотрудничества.

В рамках расширения этих отношений 6 июля в Шуше был созван неофициальный саммит Организации тюркских государств, завершившийся подписанием Карабахской декларации. Подчеркивая развитие стабильных и диверсифицированных связей между тюркскими государствами, декларация подчеркивает важность полного использования их потенциала в политической, экономической, транспортной, оборонной, гуманитарной, образовательной и культурной сферах.

В своем комментарии Azernews по этому поводу британский эксперт Нил Уотсон подчеркнул важнейшую роль сотрудничества между членами OTS в строительстве и оптимизации Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как "Средний коридор".

"Сотрудничество между членами OTS играет важную роль в строительстве, успешной эксплуатации и эффективности Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как "Средний коридор", главным катализатором которого является Азербайджан. Этот маршрут берет свое начало из Юго-Восточной Азии и Китая и пересекает Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и дальнейшее распространение на европейские страны. Сотрудничество между странами ОТС имеет важное значение для реализации этой инициативы, что подчеркивается ее значимостью для Европы, особенно в условиях конфликтов между Россией и Украиной. Эта важность была недавно подчеркнута на конференции. Конференция высокого уровня в Арундел-хаусе в Лондоне, организованная Центром каспийской политики. В конференции приняли участие послы, дипломаты и другие заинтересованные стороны, представляющие все сотрудничающие страны", - подчеркнул он.

Кроме того, было обращено внимание на продолжающееся обновление и модернизацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

"Средний коридор по своей сути является цифровым, что требует использования самых современных технологий отслеживания для смягчения потенциальных проблем с таможней и обеспечения бесперебойной работы как полностью интегрированного объекта. Несколько высокоскоростных железнодорожных линий были завершены или находятся в стадии реализации, что заметно по модернизированной железной дороге Баку-Тбилиси-Карс", - заявил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что частный сектор должен понимать главное и все более важное значение "Среднего коридора" для Европы.

"Частный сектор должен признать ключевую и все более важную роль Среднего коридора для Европы. В нынешнем глобальном ландшафте, где Китай и Юго-Восточная Азия служат мировыми мастерскими, оптимизация логистики для быстрой и безопасной транспортировки их продукции по всему миру является обязательным условием. Важность и значимость "Среднего коридора" для Европы и западного мира неизбежно возрастут, обещая существенные выгоды всем участникам мира, где международная динамика постоянно меняется, а торговля служит великим уравновешивающим фактором", - сказал он.

Одновременно он выразил глубокую признательность за сотрудничество между государствами ОТС в сферах экономики, транспорта и оборонной промышленности.

"Размышляя о моем участии в конференции по Среднему коридору в Лондоне, становится ясно, что OTS и другие ассоциированные страны достигают беспрецедентного уровня сотрудничества. Средний коридор обладает огромным потенциалом для содействия большему взаимопониманию. Действительно, все страны OTS активно инвестируют и позиционируют, чтобы получить экономические выгоды от "Среднего коридора", при этом проводится существенная модернизация их транспортной инфраструктуры. Несмотря на исторические усилия Советского Союза и России по уменьшению коллективного влияния тюркских стран, в последние годы мы стали свидетелями снижения российского доминирования и усиления чувства своей независимости. Сейчас подходящий момент для стран ОТС заявить о себе как о важных игроках на мировой арене", - сказал Нил Уотсон.

Эксперт-экономист Вугар Байрамов в своем заявлении подчеркнул, что тюркские государства являются региональной державой: "Если учесть, что валовой внутренний продукт тюркских государств составляет 1,4 триллиона долларов и в то же время, учитывая паритет их покупательной способности, совокупный валовой внутренний продукт тюркских государств превышает 4,7 триллиона долларов. Это свидетельствует о том, что тюркские государства являются региональной державой, и поскольку они являются региональной державой, их экономика способствует развитию региональной и мировой торговли. Несомненно, это один из важных моментов. Дело в том, что более 90 процентов торговли тюркских государств приходится на страны за пределами тюркского мира".

Он заявил, что основными целями подписанной в Шуше Карабахской декларации являются ускорение интеграции тюркских государств и одновременно расширение торговых отношений.

"Одна из основных целей заключается в том, чтобы, помимо увеличения товарооборота тюркских государств, удалось также расширить торговые отношения между тюркскими государствами и добиться увеличения доли взаимной торговли тюркских государств в общем товарообороте. В этом контексте, конечно, Карабахская декларация будет способствовать расширению товарооборота между тюркскими государствами", - добавил эксперт.

Вугар Байрамов, в свою очередь, подчеркнул решения, связанные с созданием инвестиционных фондов и их освобождением от налогообложения, а также деятельность, направленную на упрощение торгового режима, в том числе его электронизацию, что, как он отметил, позволит увеличить товарооборот между тюркскими государствами и позволит им вносить больший вклад в региональную и глобальную торговлю.

"Интеграция тюркских государств и расширение их экономических отношений, более широкое использование электронных услуг и развитие инфраструктуры также имеют решающее значение с точки зрения расширения Среднего коридора", - отметил он.

Эксперт констатировал, что интерес к Среднему коридору возрос после российско-украинской войны. С другой стороны, он отметил, что поскольку санкции против России и Ирана остаются в силе, все это стимулирует транспортировку большего количества продукции как из Европы, так и из других развитых стран через Средний коридор.

"Нельзя отрицать, что тюркские государства являются ведущими региональными игроками в Среднем коридоре. С одной стороны, порядок, сложившийся после победы Азербайджана, позволяет более тесно реализовать Средний коридор и возможность транспортировки большего количества товаров через него. Более чем на 30 процентов зафиксирован рост объёмов перевозок грузов по региону. Это, конечно же, связано с развитием транспортно-логистической инфраструктуры в тюркских государствах, в том числе в Азербайджане, увеличением использования электронных услуг, а также с увеличением объёмов перевозок грузов по региону", - сказал Байрамов.

Эксперт отметил, что недавняя встреча, состоявшаяся в Шуше, и достигнутые в этом контексте договоренности также будут способствовать расширению Среднего коридора.

"Конечно, в Азербайджане ведется работа по увеличению пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Пропускная способность Баку-Тбилиси-Карс будет увеличена с 1 миллиона тонн до 5 миллионов тонн. В связи с этим 100 миллионов долларов выделено из госбюджета 2024 года с целью повышения роли Баку-Тбилиси-Карс как компонента Среднего коридора, а также сегмента транспортного коридора Восток-Запад для увеличения грузоперевозок".

Эксперт также заявил, что ввод в эксплуатацию Зангезурского коридора позволит более интенсивно использовать коридор Восток-Запад в целом, включая Средний коридор.

"Это, конечно, важно с точки зрения увеличения доходов региона от международных грузоперевозок. Несомненно, это новые возможности для региона. В этом контексте Карабахская декларация послужит увеличению объемов грузов, перевозимых по региону, как в целом и дальнейшему укреплению геополитического и геоэкономического положения тюркских государств", - сказал Вугар Байрамов.

В заключение отметим, что недавняя Карабахская декларация, подписанная в Шуше, означает значительный шаг на пути к усилению интеграции между тюркскими государствами и расширению их торговых отношений. Это соглашение не только направлено на увеличение торгового оборота, но также подчеркивает стратегическую важность развития инфраструктуры, использования электронных услуг и единой тарифной политики для оптимизации эффективности Среднего коридора.