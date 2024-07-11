https://news.day.az/politics/1674194.html Пакистанские истребители сопровождали самолет Президента Азербайджана - ВИДЕО
Пакистанские истребители сопровождали самолет Президента Азербайджана - ВИДЕО
"Когда самолет Президента Азербайджана вошел в воздушное пространство Пакистана, в воздух были подняты истребители".
Как передает Day.Az, об этом в "X" сообщил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
"При заходе в воздушное пространство Пакистана боевые самолеты пакистанских ВВС поприветствовали и стали сопровождать экипаж борта номер 1 Азербайджана!", - говорится в публикации.
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