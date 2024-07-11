Пакистанские истребители сопровождали самолет Президента Азербайджана

"Когда самолет Президента Азербайджана вошел в воздушное пространство Пакистана, в воздух были подняты истребители".

Как передает Day.Az, об этом в "X" сообщил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"При заходе в воздушное пространство Пакистана боевые самолеты пакистанских ВВС поприветствовали и стали сопровождать экипаж борта номер 1 Азербайджана!", - говорится в публикации.