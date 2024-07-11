Ален превращается в Алену: роли спикера НС Армении

Автор: Акпер Гасанов

Это была опечатка по Фрейду. Армянское издание "Айсор" назвала спикера НС своей страны Аленой Симонян. Хорошо еще, для Симоняна, что его Наташей не назвали. При этом остается открытым вопрос, звучит ли на телефоне у премьер-министра Армении Никола Пашиняна или у других армянских руководителей песня "Я тебя своей Аленушкой зову", когда им звонит Симонян.

В любом случае, вовсе не исключено, что однажды мы все узнаем много шокирующего из жизни спикера армянского парламента, которому очень хочется верить, что "с делимитацией мы положим конец многолетнему спору, который принес две великие катастрофы: войну".

Какой, однако, "голубь мира" появился. Впрочем, судя по заголовку в "Айсор" это вовсе и не голубь, а голубка может быть.

В любом случае, мы тут видим поистине поразительное, с точки зрения "переобувания в воздухе", действие. Ведь, Ален Симонян не подавал голоса в защиту мира между нашими странами, покуда 20% территории Азербайджана находились под оккупацией Армении. А ведь в большой политике он не первый год. Говоря конкретнее, с 2013 года он входит в совет директоров партии "Гражданский договор", основанной Николом Пашиняном. Также замечу, что в июне 2015 года Ален Симонян был избран спикером правящей ныне партии.

В 2019 году он уже занимал пост заместителя НС РА. И никак он тогда не возражал против того, что Армения игнорирует международное право и четыре общеизвестные резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Никак он не возмущался тем, что миллион азербайджанцев пребывали в статусе беженцев и вынужденных переселенцев. Ни о каком мире он тогда не рассуждал. Даже шепотом.

И гневных фраз в адрес, теперь уже бывшего, министра обороны Армении Давида Тонояна, когда тот обещал новую войну и новые захваченные территории Азербайджана, со стороны Симоняна тоже не было. В конце концов, он помалкивал и в период, когда Никол Пашинян орал в Ханкенди, что "Карабах - это Армения и точка". Хотя был тогда Ален-Алена уже вторым лицом в армянском парламенте.

Лишь после того, как Азербайджан одержал историческую победу в 44-дневной войне, постепенно наметились изменения в позиции Симоняна. Не радикальные, впрочем. Он, имея прошлое игрока команды КВН Ереванской государственной консерватории им. Комитаса, вживался в новую роль. "Созрел" же он после того, как Азербайджан блестяще провел однодневную антитеррористическую операцию в Карабахском экономическом регионе нашей страны.

Впрочем, с тех пор "внезапно прозрели" многие руководители Армении, включая Никола Пашиняна. Премьер-министр РА регулярно стал подчеркивать, что признает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы. Более того, когда пришла пора переходить от слов к делу, Пашинян вынужден был дать согласие на начало процесса делимитации.

Да, Армения пошла на этот шаг вынужденно, ввиду новых реалий, сложившихся в регионе после полного восстановления территориальной целостности нашей страны. И именно в рамках новой повестки официального Еревана мы и увидели презентацию Алена Симоняна в роли "голубя мира". Он, играя данную роль, даже о важности смены символом Армении как-то заговорил.

Кстати, уже и армянские СМИ пишут, что Пашинян и Симонян склонны к ролевым играм. Так, согласно изданию "Грапарак", "некогда любимый Москвой Ален Симонян, у которого были теплые отношения с некоторыми высокопоставленными российскими чиновниками, попал в список нежелательных гостей империи". При этом подчеркивается, что происходящее - шоу с заранее прописанной ролью для каждого ее участника.

"Пашинян сам стремится к сближению с президентом РФ Владимиром Путиным, не использует резкую риторику против Москвы, но пытается балансировать за счет Алена Симоняна, который занимает твердую антироссийскую позицию и тяготеет к Западу", - указывает издание "Грапарак".

Если отталкиваться от их утверждения, то вполне можно констатировать, что и роль "голубя мира" Симонян играет, согласовав ее с Пашиняном. Остается дождаться, когда спикер НС предстанет в роли Аленушки. "Братец Николушка" вполне может попросить и о такой услуге.