ЦИК Азербайджана направил приглашения избирательным органам 26 стран

Для наблюдения за внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане иностранным наблюдателям направляют приглашения 3 ведомства. Центральной избирательной комиссией направлены приглашения в избирательные органы 26 стран.

Как сообщает в пятницу Day.Az, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Азербайджана Ровзат Гасымов сообщил журналистам, что в ближайшее время будут обнародованы названия организаций, которым были направлены приглашения.

Напомним, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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