ЦИК Азербайджана направил приглашения избирательным органам 26 стран
Для наблюдения за внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане иностранным наблюдателям направляют приглашения 3 ведомства. Центральной избирательной комиссией направлены приглашения в избирательные органы 26 стран.
Как сообщает в пятницу Day.Az, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Азербайджана Ровзат Гасымов сообщил журналистам, что в ближайшее время будут обнародованы названия организаций, которым были направлены приглашения.
Напомним, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре