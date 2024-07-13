Азербайджан, Пакистан и Турция могут создать новый центр силы

Визит Президента Ильхама Алиева в Пакистан, оказанная ему встреча, проведенные там обсуждения и подписанные документы - все это показывает особые отношения между нашими странами, и то, какое значение придается в Пакистане сотрудничеству с Азербайджаном. Наша страна, со своей стороны, тоже заинтересована в укреплении партнерства с Исламабадом.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса шестого созыва Турал Гянджалиев.

По его словам, говоря о партнерстве Азербайджана и Пакистана, можно проецировать на этот процесс и партнерство Азербайджана с Турцией. Эти отношения можно назвать уникальными, даже выше уровнем, чем стратегическое партнерство, считает Гянджалиев. Это братство, очень прочная связь с геополитической, экономической, гуманитарной точек зрения.

Отношения между Баку и Пакистаном развиваются по нескольким направлениям, отметил наш собеседник. Это и двустороннее сотрудничество, и взаимодействие на транзитных коридорах, и трехстороннее партнерство с участием Турции, и общие геополитические интересы.

"Пакистан имеет очень важное географическое расположение, находясь между Южной, Центральной Азией и Ближним Востоком. Эта страна располагает значительным человеческим потенциалом. Пакистан через Аравийское море может предоставить Азербайджану выход в мировой океан. В свою очередь, Азербайджан является транспортно-логистическим хабом, располагаясь на маршрутах торговых путей, идущих с Севера на Юг и с Запада на Восток. Эта роль нашей страны может значительно возрасти при получении ею выхода к мировому океану посредством пакистанского порта Гвадар и китайско-пакистанского экономического коридора, повторяющего маршрут исторического Великого шелкового пути. Пакистан является стратегическим партнером Китая. И это приобретает особое значение для нас в свете подписанной недавно между Баку и Пекином декларации об установлении стратегического партнерства. Объединив возможности, Азербайджан и Пакистан значительно повысят свою роль в регионе. Это серьезный шанс для наших стран.

Не будем забывать также, что Пакистан - единственная в исламском мире ядерная держава. В будущем сотрудничество в мирном использовании атома и атомной энергетике может стать частью нашего партнерства. Наши страны являются сильными игроками в своих регионах. Объединив их возможности с возможностями Турции, можно будет говорить о появлении нового центра силы", - сказал Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева