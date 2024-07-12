https://news.day.az/politics/1674488.html В депутаты выдвинуты кандидатуры 307 человек, утверждены 150 из них - Мазахир Панахов
В депутаты выдвинуты кандидатуры 307 человек, утверждены 150 из них - Мазахир Панахов
По 104 из 125 избирательных округов выдвинуты в депутаты кандидатуры 307 человек.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана председатель ЦИК Мазахир Панахов.
Он отметил, что из них 150 кандидатур утверждены и 114 человек уже получили подписные листы.
Новость обновляется
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре