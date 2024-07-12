В депутаты выдвинуты кандидатуры 307 человек, утверждены 150 из них

По 104 из 125 избирательных округов выдвинуты в депутаты кандидатуры 307 человек.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он отметил, что из них 150 кандидатур утверждены и 114 человек уже получили подписные листы.

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