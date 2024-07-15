Прямой диалог – лучший способ для нормализации отношений между Баку и Ереваном

На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Гостем передачи стал председатель общины горских евреев Азербайджана Мелиx Евдаев.

"И наши соседи, и мы должны стараться для того, чтобы конфликтной ситуации был положен конец. Единственный путь - это мирное сосуществование. Прямым диалогом вопросы решаются более конструктивно, нежели с участием посредников. Минская группа ОБСЕ в течение 30 лет палец о палец не ударила для этого. Но даже на сегодняшний день они претендуют на возобновление своей деятельности", - сказал он.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи: