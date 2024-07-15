Утвержден порядок составления итоговых протоколов избиркомов по результатам парламентских выборов в Азербайджане

Утвержден Порядок составления итоговых протоколов избирательных комиссий по результатам голосования на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Day.Az, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

После обсуждения соответствующий документ был вынесен на голосование и утвержден.

Напомним, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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