В Азербайджане стартовал проект, посвященный судебному решению споров в области избирательного права

В соответствии с Программой просвещения Центральной избирательной комиссии Азербайджана в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики, назначенными на 1 сентября 2024 года, с 22 июля стартовали очередные общереспубликанские мероприятия - региональные семинары-совещания, посвященные судебному разрешению избирательных споров в рамках совместного проекта с Верховным судом и апелляционными судами.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, информацию об этом распространил ЦИК Азербайджана.

Было отмечено, что церемония открытия проекта и первый семинар-совещание, состоявшиеся 22 июля, начались со вступительных речей председателя ЦИК Азербайджана Мазахира Панахова и председателя Верховного суда и Судебно-правового совета Инама Керимова. В своих выступлениях они подчеркнули важность четкого соблюдения требований законодательства в реализации избирательных прав граждан и дали необходимые рекомендации в связи с этим.

"После вступительных речей были заслушаны презентации представителей ЦИК и Верховного суда на темы - "Принципы и особенности рассмотрения в избирательных комиссиях жалоб и обращений, связанных с нарушением избирательных прав граждан на выборах в Милли Меджлис Азербайджанской Республики", "Особенности производства по делам, связанным с защитой избирательных прав в суде". Участникам была предоставлена подробная информация о требованиях Избирательного кодекса по обращениям и жалобам, а также об опыте применения судами законодательства в области защиты избирательного права и разъяснены возникающие вопросы.

На первом семинаре-совещании, в котором также приняли участие судьи Верховного суда, председатели и судьи Бакинского и Сумгайытского апелляционных судов, члены Центральной избирательной комиссии и сотрудники соответствующих структурных подразделений секретариата, а также председатели окружных избирательных комиссий избирательных округов, состоялся обмен мнениями по вопросам судебного разрешения избирательных споров, а после обсуждений были подведены их итоги.

Следующий этап семинаров-совещаний в рамках проекта планируется провести 23 июля в Гяндже, Нахчыване, Шеки и Ширване, охватив соответствующие региональные судебные органы и избирательные комиссии по регионам.

Следует отметить, что наряду с информированием избирателей в связи с предстоящими внеочередными выборами в Милли Меджлис, последовательно и систематически реализуется масштабная программа, включающая в себя многочисленные проекты, направленные на повышение осведомленности участников выборов, повышение знаний, навыков и профессионализма членов нижестоящих избирательных комиссий, говорится в сообщении ЦИК.

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