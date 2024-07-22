Баку раскритиковал решение ЕС по Армении

Решение Европейского союза направить военную помощь Армении после шагов, предпринятых Францией в направлении оснащения Армении многоцелевыми бронеавтомобилями "Бастион" и самоходными артиллерийскими установками "Цезарь", является крайне ошибочным и опасным шагом и служит росту напряженности в регионе.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос СМИ о военной помощи Армении в рамках "Европейского фонда мира".

Он отметил, что подобные действия со стороны Европейского союза носят явно односторонний и предвзятый характер, представляя собой проявление политики по созданию "разделительных линий" в регионе.

"Указанная военная помощь Армении и призывы к дальнейшему увеличению такой помощи послужат укреплению военного потенциала и деструктивной деятельности в регионе Армении, которая почти 30 лет удерживала часть территорий Азербайджанской Республики под оккупацией и даже сейчас не отказывается от претензий касательно нашей территориальной целостности.

Мы выражаем решительный протест против этого решения Совета Европейского Союза, и ожидаем предоставления прозрачной информации о предоставляемой помощи.

Европейский союз должен положить конец таким шагам, которые способствуют политике вооружения и милитаризации в регионе, и понять, что в регионе нет альтернативы миру и сотрудничеству. В противном случае ответственность за любую возможную дестабилизирующую ситуацию провокацию Армении разделит и Европейский союз", - отметил он.

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