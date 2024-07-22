Участники Шушинского глобального медиафорума совершили прогулку по городу Лачин

Участники состоявшегося в Шуше глобального медиафорума совершили прогулку по городу Лачин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, иностранные гости-участники форума посетили творческий центр "Хочазфильм" и получили подробную информацию о нем.

Участники форума посетят еще несколько мест в Лачине.

Отметим, что во II Шушинском глобальном медиафоруме приняли участие 150 иностранных гостей из 49 стран, в том числе государственные информационные агентства 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур, а также 60 руководителей и представителей местных СМИ.

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