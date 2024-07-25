https://news.day.az/politics/1677200.html Совбез Турции обсудит процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Совбез Турции обсудит процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
На сегодняшнем заседании Совета безопасности Турции будет обсуждаться процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает в четверг Day.Az об этом сообщают турецкие СМИ.
Отмечается, что приоритетными темами повестки дня встречи станут операции Турции по борьбе с терроризмом на границе, процесс нормализации отношений с Сирией и военные действия Израиля в секторе Газа.
Кроме того, на сегодняшнем заседании Совета безопасности Турции будут обсуждаться и другие региональные и международные вопросы, а также отношения с Грецией.
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