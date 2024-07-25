Казахстан передаст председательство в СВМДА Азербайджану в рамках COP29

Казахстан передаст председательство в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Азербайджану в рамках COP29.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель в ходе азербайджано-казахстанского сельскохозяйственного форума.

"Азербайджан и Казахстан - это миролюбивые страны. Мы успешно сотрудничаем в международных организациях. Одним из примеров такого сотрудничества можно назвать кооперацию в рамках СВМДА. Казахстан передаст председательство Азербайджану в СВМДА в рамках COP29, который состоится в Баку", - подчеркнул он.

Кроме того, посол рассказал об успешном сотрудничестве стран в сфере экономики и различных крупных проектах.

Отметим, что сегодня в Баку в посольстве Казахстана проходит азербайджано-казахстанский сельскохозяйственный форум.

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