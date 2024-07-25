Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Узбекистана

Сегодня в столице Узбекистана, Ташкенте, состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, делегацию страны возглавил заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, делегацию Республики Узбекистан - заместитель министра иностранных дел Бобур Усманов.

В ходе политических консультаций были обсуждены вопросы в политической, экономической, транспортной, культурной, гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес, также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в рамках международных и региональных организаций.

Особо подчеркнуто, что развитие отношений между двумя братскими странами, имеющими общие исторические корни, язык, религию и традиции, осуществляется на основе твердой политической воли и совместных практических усилий глав государств.

Было выражено удовлетворение уровнем отношений стратегического партнерства, основанных на принципах взаимного доверия и уважения, отмечено, что растущие контакты на высшем и высоком уровнях вносят большой вклад в двусторонние отношения.

Подчеркнуто, что проведение в Азербайджане 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменению климата (COP29) является показателем растущего авторитета страны на международной арене.

В рамках политических консультаций между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан был проведен обмен мнениями по договорно-правовой базе и рассматриваемым проектам, а также проведена инвентаризация документов, подписанных между двумя странами.

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