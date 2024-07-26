ЦИК Азербайджана утвердит требования к избирательным бюллетеням в связи с парламентскими выборами

Центральная избирательная комиссия Азербайджана утвердит требования к порядку, тексту, форме, количеству и изготовлению избирательных бюллетеней в связи с внеочередными парламентскими выборами.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в соответствии со статьями 99.1-99.4, 166 Избирательного кодекса Азербайджана, Центральная избирательная комиссия должна не позднее чем за 35 дней до дня голосования утвердить требования, касающиеся порядка, текста, формы, количества, изготовления избирательных бюллетеней.

В связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент), назначенными на 1 сентября, этот срок охватывает период до 28 июля 2024 года.

Напомним, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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