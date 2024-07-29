La Gazette du Caucase обвинило французское телевидение в националистической пропаганде

Французское телевидение транслирует армянскую националистическую пропаганду, что является позором и попыткой обмануть телезрителей.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной французским онлайн-изданием La Gazette du Caucase в связи с провокационными высказываниями против Азербайджана в эфире французского телеканала France 2 во время открытия Олимпийских игр в Париже.

В материале отмечается, что 26 июля во время церемонии открытия летних Олимпийских игр, проходящих в Париже, репортер национального телеканала Франции France 2 продемонстрировал дискриминацию во время парада азербайджанских и армянских спортсменов и обвинил Азербайджан в столкновениях с Арменией. При этом он назвал Армению другом Франции и отметил, что этот год запомнился армянскому народу "падением Нагорного Карабаха азербайджанской армией".

"Какой позор! Вот как обманули два миллиона зрителей. Они забыли про то, что Карабах принадлежит Азербайджану, и все страны мира, включая Францию, признают это. Они хотели, чтобы люди забыли о разрушении азербайджанских городов армянскими оккупантами, об изгнании миллионов азербайджанцев со своих земель. Самое страшное то, что это произошло в эфире национального телеканала, который считается "голосом Франции". Французский спортивный и общественный деятель, историк, педагог, литератор Пьер де Кубертен говорил, что спорт должен заставить замолчать политику и порождаемые ею конфликты, пока сияет олимпийский огонь. Но национальное телевидение Франции, похоже, не услышало призыва инициатора организации современных Олимпийских игр", - заключает автор.

Стоит отметить, что министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет Азербайджана направили официальное письмо протеста в связи с инцидентом в адрес Международного олимпийского комитета (МОК). В письме говорится, что такое неуважительное отношение государственного телеканала к Азербайджану является явным нарушением Олимпийской хартии. Подобная пропаганда противоречит духу игр и служит подрыву мирных усилий между Азербайджаном и Арменией. Поэтому МОК было предложено занять твердую позицию против политизации спорта во время Олимпиады-2024 в Париже и выступить с публичным заявлением перед правительством Франции, Национальным олимпийским и спортивным комитетом Франции, а также вышеупомянутым телеканалом.

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