Открытие Зангезурского коридора послужит мерой укрепления доверия между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков, выступая на онлайн-семинаре в вашингтонском Гудзоновском институте.

"Для нас, я думаю, если мы говорим о долгосрочном, устойчивом и необратимом мире, открытие Зангезузрского транспортного сообщения является одним из тех непосредственных результатов мира, который может быть на пользу не только Азербайджану, но даже в большей степени на пользу Армении. Потому что, как вы знаете, из-за оккупации азербайджанских земель в течение почти трех десятилетий Армения была полностью изолирована в регионе. Она была лишена участия в каких-либо экономических проектов на Южном Кавказе", - сказал он.

Амирбеков отметил, что на самом деле, это может изменить ситуацию.

"Это может изменить правила игры для всего региона. Это беспроигрышный проект. Вдобавок ко всему, мы слышим много разговоров армянского правительства об известном проекте перекрестка мира. Я думаю, что единственный способ реализовать это - позволить Армении открыть две из четырех своих границ, которые закрыты. Восстановление Зангезурского коридора может послужить мерой укрепления доверия между двумя странами, поскольку это в определенной степени увеличит их взаимозависимость", - добавил он.

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