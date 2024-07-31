Соединенные Штаты решительно поддерживают мирные инициативы Азербайджана и Армении

США решительно поддерживают мирные инициативы Азербайджана и Армении.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайeн на слушаниях на тему "Будущее Европы" в подкомитете по сотрудничеству в области региона и безопасности сенатского комитета по международным отношениям.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы стремление к миру было отражено в соглашении. Хочу подчеркнуть, насколько важно мирное соглашение. Посмотрите на карту. Страны Центральной Азии достаточно богаты, но их глобальные пути доступа к рынкам проходят через Россию и Китай. Если маршруты через Азербайджан и Армению будут открыты, эти страны получат доступ к мировым рынкам и зависимость от России и Китая. Это даст странам больше возможностей для выхода на глобальные рынки", - добавил О'Брайн.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!