Председатель ЦИК обратился к гражданам Азербайджана за рубежом

Граждане Азербайджана, находящиеся за рубежом, должны прибыть в страну до 1 сентября, если они хотят принять участие в парламентских выборах.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

Председатель ЦИК подчеркнул, что в отличие от президентских выборов, избирательные участки за пределами страны в период парламентских выборов не организуются.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис.

Милли Меджлис шестого созыва был распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные парламентские выборы.

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