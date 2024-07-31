https://news.day.az/politics/1678654.html Али Асадов посетил посольство Азербайджана в Иране - ФОТО
Али Асадов посетил посольство Азербайджана в Иране - ФОТО
31 июля делегация во главе с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым посетила посольство Азербайджана в Исламской Республике Иран, возобновившее свою деятельность по новому адресу в городе Тегеран.
Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространил Кабинет министров Азербайджана.
А.Асадов ознакомился со зданием посольства, побеседовал с послом Азербайджана в Иране и персоналом посольства.
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