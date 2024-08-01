https://news.day.az/politics/1679061.html Названо число международных наблюдателей, зарегистрированных в связи с парламентскими выборами в Азербайджане
Названо число международных наблюдателей, зарегистрированных в связи с парламентскими выборами в Азербайджане
На данный момент в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане зарегистрировано 94 международных наблюдателя из 23 стран и 5 организаций.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.
Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис.
Милли Меджлис шестого созыва был распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные парламентские выборы.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре