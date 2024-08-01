Названо число международных наблюдателей, зарегистрированных в связи с парламентскими выборами в Азербайджане

На данный момент в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане зарегистрировано 94 международных наблюдателя из 23 стран и 5 организаций.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис.

Милли Меджлис шестого созыва был распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные парламентские выборы.

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