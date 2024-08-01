Джейхун Байрамов провел обсуждения с представителем МИД Турции

1 августа 2024 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящуюся с визитом в стране делегацию во главе с начальником Главного управления по делам Восточной Европы и Южного Кавказа министерства иностранных дел Турецкой Республики Мехметом Самсаром.

Об этом Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, вытекающие из существующих союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, сотрудничества в рамках многосторонних форматов, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Было подчеркнуто, что подобные взаимные визиты и межправительственные консультации важны с точки зрения проведения подробных обсуждений двусторонних и региональных вопросов, стоящих на повестке дня между двумя странами. Была отмечена необходимость интенсификации сотрудничества между двумя странами в рамках различных трехсторонних и многосторонних форматов, международных и региональных организаций, в том числе Организации тюркских государств.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Было доведено до внимания, что пока остаются вопросы, препятствующие мирному процессу, в том числе продолжающиеся претензии против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в конституции Армении, шаги третьих государств, способствующие милитаризации Армении и угрожающие региональной стабильности. Было отмечено, что подобные угрозы препятствуют миру и стабильности, взаимному сотрудничеству в регионе, развитию региональных транспортных связей, нормализации в регионе в целом, и была подчеркнута важность устранения этих угроз.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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