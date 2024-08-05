https://news.day.az/politics/1679878.html Обнародовано число зарегистрированных кандидатов в депутаты на выборах в Азербайджане
Обнародовано число зарегистрированных кандидатов в депутаты на выборах в Азербайджане
На данный момент зарегистрировано 950 кандидатов в депутаты в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.
Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.
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